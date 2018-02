Sondaggi, Gentiloni premier più gradito

ROMA, 9 FEB - Tra i possibili futuri premier, Paolo Gentiloni risulta essere il più gradito con il 38% di preferenze; al secondo posto Emma Bonino (34%) mentre pari merito con il 28% si piazzano Luigi Di Maio e Matteo Renzi (28%). Quarto Matteo Salvini (27%) e quinto Piero Grasso (22%). Silvio Berlusconi risulta ottavo con il 21% delle preferenze. Sono i risultati di un sondaggio OpinoItalia, presentato oggi ad Agorà Rai3. Secondo un altro sondaggio, sempre di OpinoItalia per Agorà, il premier indicato dalla maggioranza degli intervistati per un governo di larghe intese nel caso in cui non ci sia un vincitore, è Luigi Di Maio indicato dal 25% degli italiani. Segue Paolo Gentiloni con il 23% delle preferenze davanti a Matteo Salvini con il 20%. Ottiene il 14% delle preferenze Mario Draghi, la metò, pari al 7%, Giorgia Meloni. Piero Grasso incassa il 5%, Antonio Tajani il 3%, Carlo Calenda il 2%, Marco Minniti l'1%.