Jessica, tranviere non risponde a gip

MILANO, 9 FEB - Ha deciso di avvalersi della facoltà di non rispondere, nell'interrogatorio di garanzia davanti al gip, Alessandro Garlaschi, il tranviere di 39 anni accusato di aver ucciso due giorni fa in via Brioschi, a Milano, la 19enne Jessica Valentina Faoro e di aver cercato di bruciarne il corpo. Garlaschi era rimasto in silenzio anche davanti al pm quando è stato fermato. Il giudice Anna Calabi nelle prossime ore, come pare scontato, convaliderà il fermo e disporrà la custodia cautelare in carcere.