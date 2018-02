Madre e figlia morte in casa, è giallo

(ANSA)- ORNAGO (MONZA), 10 FEB - I corpi senza vita di madre e figlia, di 85 e 57 anni, sono stati rinvenuti dai carabinieri questo pomeriggio nella loro abitazione di Ornago (Monza). Sui corpi delle due donne non sarebbero stati rinvenuti evidenti segni di violenza. Poco prima il fratello dell'85enne, che viveva con lei e la nipote, si è sentito male mentre era in un bar, ed è stato trasportato in ospedale a Vimercate (Monza). Le indagini sono in corso: sul posto anche la Scientifica.