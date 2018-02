12,1 mln e 58% per la finale di Sanremo

SANREMO, 11 FEB - La finale di Sanremo, con la vittoria di Ermal Meta e Fabrizio Moro con Non mi avete fatto niente, ha incollato a Rai1 12 milioni 125 mila spettatori pari al 58.3% di share. La prima parte ha avuto 13 milioni 240 mila spettatori e il 54%, la seconda 10 milioni 401 mila e il 68.9%. Con la media del 58.3%, la finale del festival di Claudio Baglioni ha centrato il 2/o miglior risultato in share dal 2002, quando il festival di Pippo Baudo, con Manuela Arcuri e Vittoria Belvedere, raggiunse il 62.66%. Una vetta che solo il festival di Carlo Conti e Maria de Filippi è riuscita a superare nel 2017 (58.41%). In valori assoluti, i 12 milioni 125 mila spettatori che hanno seguito la finale del festival rappresentano il miglior risultato dal 2013. Il dg Rai Mario Orfeo parla di un festival "indimenticabile, capace di migliorare se stesso e di battere record di ascolti serata dopo serata", plaude al "gioco di squadra" e al trionfo nel "segno della qualità e della modernità che Rai è in grado di offrire".