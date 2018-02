Bonelli,sì larghe intese su l.elettorale

ROMA, 12 FEB - Larghe intese? "Se si tratta di cambiare la legge elettorale certamente sì, ma innanzitutto vedremo se ci sarà o no una maggioranza. Se ci fosse una maggioranza che individui alcuni punti importanti per il Paese come il lavoro o l'innovazione, valutaremo. Se si tratta di fare un governo di larghe intese per altri motivi, saremmo assolutamente contrari". Lo ha detto al Forum Live Facebook-ANSA il coordinatore dei Verdi Angelo Bonelli, candidato con Insieme.