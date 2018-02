Caravaggio rock con voce di M. Agnelli

ROMA, 12 FEB - ''Penso non ci sia niente nelle tenebre. E ci sia tutto nella luce. Scelgo la luce''. Caravaggio, artista degli umili. L'animo tormentato, eternamente in bilico tra esaltazione e baratro. Ma anche Caravaggio, mai così contemporaneo. Un genio 'rock', fatto di carne e ossa. Dopo Raffaello - Il Principe delle Arti e Firenze e gli Uffizi, arriva in sala Caravaggio - L'anima e il sangue, nuovo film d'arte prodotto da Sky con Magnitudo Film, che con la voce di Manuel Agnelli sarà distribuito da Nexo Digital in 340 sale cinematografiche il 19-21/2. Al centro, spettacolari immagini in 8k di 40 opere a Milano, Firenze, Roma, Napoli e Malta, la regia di Jesus Garces Labert e il primo tentativo di riposizionamento virtuale de La madonna dei Parafrenieri, proprio nella sede cui era originariamente destinata nella Basilica di San Pietro, prima che venisse rifiutata dalla committenza. Il film, con la consulenza di Claudio Strinati, Mina Gregori e Rossella Vodret, uscirà in 2500-3000 sale nel mondo e poi in onda su Sky