Gli Obama a Washington per ritratto

WASHINGTON, 12 FEB - Grande attesa per l'imminente presentazione oggi alla National Portrait Gallery a Washington del ritratto dell'ex presidente Barack Obama e di quello della ex first lady Michelle. Entrambi saranno presenti all'evento. Tutti e due hanno scelto pittori afro-americani: Kehinde Wiley per Barack e Amy Sherald per Michelle. E' la prima volta che il museo dello Smithsonian commissiona dei ritratti a due artisti afro-americani. Il ritratto di Obama sarà esposto permanentemente da domani nell'America's Presidents Gallery mentre quello della First Lady sara' collocato in un altro museo. La National Gallery, che quest'anno celebra il suo 50 anniversario, e' l'unica istituzione ad avere la collezione completa di ritratti presidenziali al di fuori della Casa Bianca. La tradizione e' iniziata nel 1994 con George H. W. Bush, mentre il primo ritratto di una First Lady e' stato quello di Hillary Clinton nel 2006.