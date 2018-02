Cottarelli,no disponibile futuri governi

ROMA, 13 FEB - "Ringrazio i partiti e i movimenti che mi hanno contattato in proposito, tuttavia la partecipazione ad un'attività di governo richiede la condivisione dei programmi concreti sulle cose da fare. Tale condivisione non può avvenire che dopo le elezioni. Vorrei quindi chiarire di non aver dato la mia disponibilità a nessun schieramento a partecipare in qualunque forma a un futuro governo". Lo ha precisato all'ANSA l'ex commissario alla spending review Carlo Cottarelli dopo le dichiarazioni del leader di Fi Silvio Berlusconi.