Piacenza, indagati salgono a sette

PIACENZA, 13 FEB - Sarebbero saliti a sette gli indagati per gli scontri di sabato a Piacenza tra le forze dell'ordine e i manifestanti. Oltre ai due organizzatori, che devono rispondere di istigazione a delinquere e la violazione del testo unico di pubblica sicurezza, ci sarebbero cinque giovani, nessuno dei quali residente nella città emiliana, per altri reati di piazza. Non è chiaro se tra di loro ci siano gli aggressori del brigadiere capo Luca Belvedere.