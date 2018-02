Renzi, non votate quelli di "spread tax"

ROMA, 14 FEB - "Quelli della flat tax ci hanno portato allo spread. Non esiste flat tax ma spread tax, chi lancia proposte irrealizzabili vi mette in difficoltà". Così il segretario del Pd Matteo Renzi nel corso dell'incontro organizzato da Confcommercio in vista delle elezioni. Ai commercianti Renzi ha fatto un appello al voto anche se "l'unica misura choc che vi offro è la concretezza e la serietà", perché "il 4 marzo siamo a un bivio, o si va avanti o se volete rischiare di fare un salto nell'ignoto o di tornare al governo dello spread fatelo pure ma sacrifici di questi 4 anni li abbiamo visti sulla nostra pelle" e "rischiamo di tornare al 2011".