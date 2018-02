BRUXELLES Tagli al bisfenolo A in Gazzetta Ue 14/02/2018 - 12:00

Regolamento in vigore dal 6 settembre, a zero in cibo bimbi

BRUXELLES, 14 FEB - E' stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Ue il regolamento che introduce restrizioni sull'uso del bisfenolo A (Bpa) nei materiali a contatto con gli alimenti. Il regolamento abbassa il limite di migrazione specifico, che è la soglia di sicurezza per la migrazione dal materiale plastico al cibo, e estende questa disposizione ai materiali di rivestimento usati nelle lattine di cibi e bevande. Il nuovo regolamento prolunga inoltre il divieto di utilizzo del Bpa nei biberon, sancito nel 2011, e proibisce la migrazione della sostanza da materiali rivestiti contenenti alimenti per neonati e bambini fino a 3 anni. Le nuove norme si applicheranno dal 6 settembre 2018.