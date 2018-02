Mattarella, Ue è gente non solo economia

DUBLINO, 14 FEB - "Bisogna rimettere i cittadini al centro dell'Unione europea che non si può ridurre solo ad aspetti economici, pur importanti". Lo ha detto il presidente Sergio Mattarella parlando a Dublino nel primo giorno della sua visita di Stato in Irlanda. Il capo dello Stato si è detto d'accordo con il presidente irlandese Michael Higgins che poco prima aveva richiamato la necessità di recuperare i valori fondanti dell'Unione oggi affievoliti. "L'Unione è nata - ha sottolineato Mattarella - dall'idea affascinante di mettere insieme i cittadini europei portando la pace in tutto il Continente". Ora, ha detto ancora, "bisogna andare avanti nell'integrazione europea, partendo dalla Difesa comune, ma avanzando in tutti i settori".