Youtube, A te di Jovanotti più dedicato

ROMA, 14 FEB - Il brano "A te" di Lorenzo Jovanotti è il video musicale italiano più "dedicato" per San Valentino su YouTube. A 10 anni dal "debutto" e nel giorno più romantico dell'anno, oggi la traccia numero 3 di "Safari" viene pubblicata in versione live tratta dal concerto di Lorenzo a Milano in esclusiva sul canale YouTube ufficiale dell'artista. Ad oggi il video ufficiale (caricato nel 2008 sul canale YouTube di Lorenzo) conta più di 36 milioni di view, 156 anni di watch time e circa 1 milione di condivisioni, risultando in questo momento il più popolare di sempre per Jovanotti sulla piattaforma. Dai dati di Youtube fin dal 2010 - e via via in modo sempre più evidente negli anni successivi - si nota infatti in corrispondenza del 14 febbraio un picco costante di visualizzazioni e condivisioni con trend di crescita oltre il 100% per le view o addirittura superiori al 1000% per le condivisioni.