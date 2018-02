Metro frena bruscamente, attimi di paura

MILANO, 15 FEB - Una brusca frenata del conduttore di un convoglio della Linea 1 milanese, all'altezza della fermata di Cairoli, ha provocato momenti di paura anche se non si registrerebbero feriti. Secondo il 118 sono 9 i viaggiatori coinvolti, ma a una prima valutazione tutti codici bianchi. La frenata non è stata causata dalla presenza di qualcuno sui binari ma da un problema tecnico del convoglio. Nessuno ha avuto bisogno del trasporto in ospedale, sono stati visitati sul posto. Il piccolo incidente non ha avuto ripercussioni particolari sulla linea, con la circolazione che è ripresa pochi minuti dopo.