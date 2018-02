Huawei, 'Usa tentano inibirci business'

ROMA, 15 FEB - "Huawei è consapevole di una serie di attività del governo degli Stati Uniti che sembrano destinate ad inibire il business della società sul mercato americano. Huawei gode della fiducia di governi e clienti in 170 paesi in tutto il mondo e non pone rischi di cyber security più elevati di qualsiasi altro fornitore del settore tlc, condividendo la catena distributiva e capacità produttive". Così la società cinese risponde all'allarme degli 007 Usa.