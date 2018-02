Cav, ragazzi senza lavoro.Restano a casa

ROMA, 15 FEB - "Con i governi della sinistra il Paese è nei guai con 600 mila immigrati e una percezione di sicurezza preoccupante, abbiamo il 32% di disoccupazione giovanile ed in Sicilia un ragazzo su due non trova lavoro. I ragazzi non lo cercano nemmeno più sono e sfiduciati, restano quindi chiusi a casa e sono mantenuti dai nonni e dai genitori. Il mio secondo obiettivo è quello portare la crescita al 2%". Lo afferma Silvio Berlusconi a Tagadà su La7.