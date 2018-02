Ok a riparto regioni Fondo Sanità,+1 mld

ROMA, 15 FEB - La Conferenza straordinaria delle Regioni ha approvato il riparto del Fondo Sanitario 2018: lo ha annunciato il presidente Stefano Bonaccini. L'ammontare del Fondo è superiore a quello del 2017 di quasi 1 miliardo di euro, quest'anno infatti sarà pari a 110 miliardi e 131.490mila euro, rispetto ai 109 miliardi e 225.713 del 2017. "Voglio ringraziare tutti i presidenti delle Regioni e delle Province autonome perché abbiamo trovato un equilibrio che permette di ridistribuire le risorse con alcuni correttivi per le regioni che hanno bisogno di riequilibrio", ha osservato Bonaccini. "In questo modo anche quest'anno riusciremo a fare programmazione e ad avere la certezza delle risorse assegnate per ogni singola regione".