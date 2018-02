Usa, Mosca dietro cyberattacco NotPetya

WASHINGTON, 15 FEB - La Casa Bianca denuncia che "nel giugno 2017 l'esercito russo ha lanciato il cyber attacco piu' distruttivo e costoso della storia", denominato "NotPetya", che si e' "rapidamente diffuso nel mondo, causando miliardi di dollari di danni in Europa, Asia e in America". "Era parte dello sforzo del Cremlino di destabilizzare l'Ucraina e dimostra ancor piu' chiaramente il coinvolgimento della Russia nel conflitto in corso", aggiunge, ammonendo che questo attacco "sconsiderato" e indiscriminato affrontera' conseguenze internazionali".