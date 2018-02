Scajola assolto finanziamento illecito

GENOVA, 16 FEB - L'ex ministro Claudio Scajola è stato assolto dal giudice di Imperia perché il fatto non sussiste dal reato di finanziamento illecito a singolo parlamentare. Scajola era accusato di aver ottenuto sconti particolari sui lavori di ristrutturazione di Villa Ninina, la residenza imperiese di famiglia. La sentenza è stata emessa dal giudice Caterina Lungaro a conclusione della replica del pm Alessandro Bogliolo che in requisitoria aveva già chiesto l'assoluzione. "Non posso non ricordare chi mi è stato vicino sempre così come, con un po' di tristezza, non riesco a dimenticare chi ci ha speculato sopra e coloro, a me vicini, che non mi sono stati vicini" ha commentato Scajola uscendo dal tribunale di Imperia. "E' finito un periodo - ha detto Scajola -, ne inizierò un altro".