Merkel, felice liberazione reporter Welt

BERLINO, 16 FEB - "Sono contenta che Denis Yucel, e lo dico con cautela, sia a piede libero". Lo ha detto Angela Merkel che, commentando in conferenza stampa a Berlino col premier polacco l'annuncio del rilascio del reporter della Welt, ha affermato che il giornalista abbia lasciato la prigione. "Voglio ringraziare tutti quelli che si sono impegnati per questo. Si vede che i colloqui non sono privi di utilità", ha detto citando poi anche la pressione della società civile in Germania.