Gentiloni, larghe intese? Tema del dopo

ROMA, 16 FEB - "Larghe intese è una discussione da fare dopo le elezioni. Prima delle elezioni, come in Germania e in tutti i Paesi democratici, il Pd e i suoi alleati fanno la loro proposta agli elettori. Questo devono fare". Lo dice Paolo Gentiloni a "Otto e mezzo" su La7. "Io voglio fare una campagna elettorale sul Pd che è il più credibile e più affidabile, non faccio campagna sulle intese per il dopo. Non diamo la sensazione che sia un passaggio scontato, perché ci potrebbero essere sorprese nel risultato elettorale".