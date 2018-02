Scontri Bologna, Gentiloni, nessun alibi

BOLOGNA, 17 FEB - Qui a Bologna, dove ieri ci sono stati scontri di piazza in occasione di un comizio di Forza Nuova, "voglio esprimere solidarietà alle forze dell'ordine: credo sia veramente inaccettabile che poche decine di persone, usando come alibi l'antifascismo che è valore fondativo della nostra Costituzione colpiscano aggrediscano, lancino bombe carta costituzionale. Mi auguro che la solidarietà alle forze dell'ordine sia generale, e che nessuno si metta in testa" di mostrare "emulazione" per quegli atti avvenuti in piazza.