Salvini, da premier farò Cav ministro

ROMA, 17 FEB - Farebbe il ministro di Berlusconi? "Farei fare il ministro a Berlusconi: da presidente del Consiglio non vedo l'ora di far fare il ministro a persone competenti settore per settore. Il primo settore priorità per il futuro e agricoltura e pesca, che affiderei a un uomo della Lega". Lo dice il leader della Lega Matteo Salvini, al Forum live ANSA-Facebook. "La Lega prenderà un voto in più di tutti gli altri del centrodestra e da presidente del Consiglio avrò l'onore e l'onere di scegliere i ministri", aggiunge.