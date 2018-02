Grasso,dò voce a valori smarriti da Pd

PESCARA, 18 FEB - "Sono tornato in Abruzzo dove sono felice di poter portare avanti i valori della sinistra, quei valori che sono stati smarriti, appunto, dal Pd di Renzi. Noi di LeU portiamo avanti, diamo voce a quelli che sono i valori e i principi della sinistra; questo non può essere mai considerato un errore ma, anzi, un modo per ricostruire il Paese e la sinistra". Lo ha detto Pietro Grasso a margine di un evento elettorale di Liberi e Uguali a Pescara.