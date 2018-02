D'Alema, lunare pensare che vinca il Pd

ROMA, 19 FEB - "Che il Pd possa vincere le elezioni è lunare". Lo ha detto Massimo D'Alema a Radio Capital replicando all'accusa mossa a "Liberi e Uguali" di far perdere il Pd e il centrosinistra. "Io voglio ricostruire il centrosinistra unito, ma unito innanzitutto al suo popolo". "Il Pd ha già perso a Roma, Torino e in Sicilia non per colpa nostra. I segnali ci sono stati ma non si sono volute cambiare né le politiche né la leadership e si vogliono vincere le elezioni? E' lunare...".