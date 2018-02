In vetta 'A casa tutti bene' di Muccino

ROMA, 19 FEB - Subito in vetta l'affollata tribù di famiglia di 'A casa tutti bene' di Gabriele Muccino che è al vertice del box office con 3.938.612 euro di incasso in cinque giorni. Il ritorno a casa di Muccino, dopo una lunga parentesi americana, con un film corale ambientato in un'isola inventata che fa pensare a Ischia, scalza al secondo posto le peripezie amorose di Anastasia e Christian in 'Cinquanta sfumature di rosso' con 11.697.076 euro in due settimane. E supera anche Black Panther di Ryan Clooger, che ha avuto una partenza boom al botteghino Usa. Il film diretto da Ryan Coogler, basato sul personaggio di Pantera Nera della Marvel Comics, debutta al terzo posto con 2.822.378 di euro in cinque giorni. Nuovo ingresso anche al quarto con 'La forma dell'acqua' di Guillermo Del Toro qui alle prese con una versione molto libera del mito de la Bella e la Bestia che ottiene 1.894.243 euro in cinque giorni.