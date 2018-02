D'Alema, senza maggioranza parli Colle

ROMA, 19 FEB - "Le alchimie non mi interessano, anche perché non sappiamo i numeri. Il governo del presidente che ho proposto era un'altra cosa rispetto al governo di unità nazionale. Per sfuggire alle alchimie, la prassi costituzionale corretta vuole che se il Presidente della Repubblica vede che non c'è una maggioranza, ne prende atto, prende l'iniziativa e affida a una persona sopra le parti l'incarico e chiede un atto di responsabilità ai partiti". Così Massimo D'Alema, intervistato da Radio Capital, è tornato sulla sua proposta di Governo del Presidente. "Non è responsabile dire - ha aggiunto - che se non c'è una maggioranza si torna a votare, anche perché bisogna fare una legge elettorale come ha detto Grasso, perché è pessima, un insulto ai cittadini, e perché pende un giudizio su di essa davanti alla Corte costituzionale. Per me è incostituzionale".