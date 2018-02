Trump, Oprah insicura, se corre la batto

NEW YORK, 19 FEB - Dopo la tempesta di tweet del fine settimana Donald Trump con un post attacca Oprah Winfrey, la regina dei media americani che in molti vorrebbero vedere candidata alla Casa Bianca. "E' molto insicura", scrive il presidente americano, dopo averla vista sulla Cbs moderare un dibattito con un gruppo di elettori. "Le sue domande sono faziose e distorte, i fatti incorretti", prosegue Trump che lancia a suo modo la sfida: "Spero che corra per la Casa Bianca cosi' la potrò battere come tutti gli altri!". Oprah, dopo l'intervento sul palco dei Golden Globe letto da molti come un manifesto per la sua discesa in campo, ha invece più volte assicurato che non ha alcuna intenzione di candidarsi.