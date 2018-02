Bce: Irlanda ritira candidatura Lane

BRUXELLES, 19 FEB - L'Irlanda ha ritirato il suo candidato alla vicepresidenza della Bce perché non c'era sufficiente appoggio: lo ha annunciato il ministro irlandese dell'economia Paschal Donohoe spiegando che "è meglio" che la decisione dell'Eurogruppo sia presa "per consenso" e non attraverso un voto. Con il nome del governatore della Banca d'Irlanda Philip Lane "abbiamo ricevuto un sostegno e riconoscimento molto ampio, ma non sufficiente" per raggiungere il traguardo, ha spiegato il ministro irlandese entrando all'Eurogruppo. "Crediamo che sia molto importante per il ruolo che la decisione sia presa per consenso, quindi ritiriamo il nome di Lane", ha aggiunto. Resta quindi in corsa soltanto il candidato spagnolo, Luis De Guindos, e questo pomeriggio l'Eurogruppo formalizzerà la sua nomina.