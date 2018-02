De Luca, giornalismo? No, vergogna

NAPOLI, 19 FEB - "In queste ore assistiamo a una campagna di aggressione mediatica e pseudogiornalismo contro di noi alla vigilia di una campagna elettorale delicata, una operazione camorristica e squadristica che parte dalla gestione dei rifiuti". Lo afferma il governatore della Campania Vincenzo De Luca commentando in un videomessaggio Facebook l'inchiesta di Fanpage. "Ma quale giornalismo, è una vergogna nazionale", afferma De Luca. ''Il significato di questa operazione è esattamente il contrario di quello che vogliono fare apparire, questa è la reazione dei delinquenti e dei camorristi a un'operazione di pulizia che stiamo facendo". De Luca, in merito all'inchiesta che ha coinvolto suo figlio Roberto, ha risposto anche alle dichiarazioni di Pietro Grasso. "Lo invito a un dibattito. Ho visto le sue dichiarazioni, c'è da vergognarsi, non una parola sui camorristi che vengono a fare operazioni di aggressione ma finto moralismo da quattro soldi. Sfido anche questo nostro amico a un dibattito pubblico''.