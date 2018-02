Killer Florida, non esclusa pena morta

NEW YORK, 19 FEB - L'accusa non esclude di chiedere la pena di morte per il 19enne Nikolas Cruz, autore della strage al liceo di Parkland, in Florida. "Questo e' certamente il tipo di causa per cui e' stata progettata la pena di morte", ha detto il procuratore dello stato, Michael Satz. Cruz e' stato incriminato con 17 capi d'accusa per omicidio premeditato, e il suo avvocato hanno fatto sapere che potrebbe dichiararsi colpevole dei suoi crimini proprio per evitare la pena di morte.