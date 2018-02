Giochi: Goggia 11ma in prove libera

PYEONGCHANG (COREA DEL SUD), 20 FEB - Ultime prove per la discesa libera femminile valida per i Giochi olimpici di Pyeongchang (in programma domani alle 3 ora italiana): al Jeongseon alpine centre la statunitense Lindsay Vonn ha chiuso al quarto posto, mentre l'azzurra Sofia Goggia all'undicesimo. Miglior tempo per l'austriaca Ramona Siebenhofer davanti alla svizzera Michelle Gisin e a Nadia Fanchini. Tra le azzurre, Nicol Delago è ottava e Johanna Schnarf nona. Fuori Federica Brignone.