Jarrett Leone d'oro carriera per musica

VENEZIA, 20 FEB - E' il pianista e compositore Keith Jarrett il Leone d'oro alla carriera per la musica 2018; il Leone d'argento va al franco-argentino Sebastian Rivas. Jarrett avrà il premio al 62/o Festival Internazionale di Musica Contemporanea della Biennale il 29 settembre e sarà protagonista al pianoforte. "Acclamato unanimemente come uno dei più importanti pianisti nel campo dell'improvvisazione e del jazz - la motivazione - Jarrett è un artista che si è cimentato con straordinario talento e creatività in diversi generi musicali, tra i quali la musica classica, componendo partiture raffinate e graffianti al tempo stesso. La sua discografia è la testimonianza di un'arte senza confini e di una personalità unica nel campo del jazz, il cui approccio e la cifra stilistica così personali ne fanno un maestro universale della storia della musica". Rivas riceverà il premio il 6 ottobre: la sera stessa andrà in scena Aliados. Il Festival Internazionale di Musica Contemporanea si terrà dal 28 settembre al 7 ottobre.