'Elezione simbolica Puigdemont il 27/2'

MADRID, 20 FEB - I partiti indipendentisti catalani avrebbero raggiunto un accordo per sbloccare la situazione politica in Catalogna, secondo La Vanguardia online. L'accordo prevede la 'rielezione' simbolica di Carles Puigdemont - in esilio a Bruxelles inseguito da un mandato di cattura spagnolo - il 27 febbraio in una sala del parlamento belga. Il President deposto designerebbe poi come candidato presidente 'effettivo' il numero due della sua lista JxCat, Jordi Sanchez.