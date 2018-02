Bonino,nostro europeismo più determinato

ROMA, 20 FEB - "Il nostro europeismo rispetto al Pd è più determinato, costante, tetragono, non altalenante e più appassionato, più attento alle procedure". Lo afferma Emma Bonino di +Europa al forum Facebook-ANSA. "L'Ue implica un'attenzione ed una politica costante, un modo di vedere come funziona, di come trarre profitto dal progetto europeo", aggiunge.