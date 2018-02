De Luca jr: Iacolare si dimetterà

NAPOLI, 20 FEB - Biagio Iacolare, presidente della Sma Campania, società in house della Regione per la tutela dell'ambiente, coinvolto nell'inchiesta della procura di Napoli su promesse di tangenti documentate nei video di Fanpage, si dimetterà dall'incarico. Lo rende noto il suo legale, avvocato Nello Palumbo. "Per evitare qualsiasi strumentalizzazione in ordine ad una vicenda dai contorni oscuri ed inquietanti, sia per la genesi che per le finalità, che sono tutte da accertare - scrive l'avvocato Palumbo - lo Iacolare rassegnerà le sue dimissioni dall'incarico di presidente della Sma".