Grillo, c'è gara a candidare delinquenti

ROMA, 21 FEB - "Il trasformismo, non è certo una novità, così come non c'è nessuna novità se il parlamento fa la gara per riempirsi di inquisiti, condannati... insomma: delinquenti. Si vede che a noi italiani piacciono, in caso contrario abbiamo avuto moltissime occasioni per mandarli via a calci nel culo". Lo afferma Beppe Grillo in un post sulle elezioni dal titolo "La più bella campagna elettorale di tutti i tempi". In questa campagna, aggiunge, "ci sono i cafoni, perché forse in Italia i cafoni non esistono?".