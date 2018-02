Neonata muore in parto,inchiesta a Prato

PRATO, 21 FEB - Inchiesta della procura di Prato per la morte di una neonata durante il parto in ospedale. Il fatto risale alla notte fra il 19 e il 20 febbraio quando una donna ha dato alla luce una bambina che, però, è deceduta negli istanti del parto. I medici dell'ospedale Santo Stefano di Prato hanno effettuato un taglio cesareo che purtroppo non è servito a salvarla. La donna ha presentato una denuncia in procura per cercare di capire cosa sia avvenuto: i magistrati hanno aperto un fascicolo contro ignoti ed hanno disposto l'autopsia per individuare le eventuali responsabilità.