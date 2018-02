CasaPound, noi gli aggrediti a Perugia

PERUGIA, 21 FEB - "Nell'aggressione a Perugia gli aggrediti sono i militanti di CasaPound Italia, che si sono limitati a difendersi da un attacco a freddo, come i video della telecamera presente sul luogo dimostreranno": a denunciarlo è Antonio Ribecco responsabile umbro del movimento. Lo fa con un post sulla pagina Facebook del movimento. "Il nostro nucleo di militanti - ha sostenuto Ribecco - è stato sorpreso nella notte, mentre era fuori per l'attacchinaggio dei manifesti elettorali. A un certo punto, da una macchina, un gruppo di persone a volto coperto, armato di bastoni, è sceso e ha aggredito i nostri militanti, che erano disarmati e non avevano altri oggetti in mano se non la scopa con cui stavano mettendo i manifesti. Dopo un lancio di bottiglie, c'è stata l'aggressione vera e propria, dalla quale i militanti di Cpi si sono unicamente difesi".