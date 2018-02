Consulta:voto estero,causa inammissibile

ROMA, 21 FEB - La Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale di varie disposizioni della legge Tremaglia sul voto all'estero per corrispondenza. La questione era stata sollevata dal Tribunale di Venezia in occasione del referendum costituzionale del 2016. Secondo la Consulta, nel contesto di una procedura referendaria è inammissibile chiedere in via preventiva al Tribunale di sollevare la questione di costituzionalità di leggi elettorali. In questo caso, infatti, non esiste una "zona franca" che giustifichi un tale accesso preventivo e diretto. Contro le operazioni di voto si può proporre reclamo davanti all'Ufficio centrale per la circoscrizione estero e, successivamente, può intervenire anche l'Ufficio centrale per il referendum presso la Cassazione. Questo errore di percorso ha impedito alla Corte di entrare nel merito.