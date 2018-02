Ema: Tajani chiede documenti a Juncker

BRUXELLES, 21 FEB - Acquisire dalla Commissione Ue "tutti i dettagli" dell'offerta formulata dall'Olanda per ospitare la sede dell'Ema in uno spirito di "mutua e sincera cooperazione" tra le istituzioni: questa la richiesta formulata dal presidente dell'Europarlamento Antonio Tajani in una lettera inviata oggi a Jean-Claude Juncker. Per consentire al Parlamento di decidere sulla questione con piena cognizione di causa, Tajani chiede che il Pe possa visionare anche le informazioni classificate come 'confidenziali'.