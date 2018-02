Perù: autobus in burrone, 35 morti

LIMA, 21 FEB - Almeno 35 persone sono morte e decine sono rimaste ferite dopo che un autobus è finito in un burrone nella regione di Arequipa, nel sud del Perù, dopo un volo di 80 metri. Lo riferisce un generale della polizia, citato dal giornale locale RPP Noticias. L'incidente è avvenuto questa mattina (ora locale) vicino al ponte Ocona, al chilometro 780 della strada Panamericana Sud nella provincia di Camaná. L'autobus, appartenente alla compagnia Rey Latino, era partito dalla città di Chala per raggiungere la città di Arequipa. Il veicolo, per ragioni ancora oggetto di indagini, si è ribaltato ed precipitato per circa 80 metri in un burrone.