Giochi: 10/a medaglia Italia Team

PYEONGCHANG (COREA DEL SUD) - Arianna Fontana e' bronzo nei 1000 metri dello short track. Con questo podio l'Italia ottiene la decima medaglia ai Giochi invernali di PyeongChang. L'oro è andato all'olandese Suzanne Schulting, l'argento alla canadese Kim Boutin. Arianna, che è stata la portabandiera azzurra, ha così vinto la sua terza medaglia in questa Olimpiade, dopo l'oro nei 500 e l'argento in staffetta, e l'ottava in quattro edizioni disputate.