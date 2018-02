Caravaggio film arte più visto di sempre

ROMA, 22 FEB - Un risultato eccezionale quello raggiunto in soli tre giorni da Caravaggio - l'Anima e il Sangue, prodotto da Sky e Magnitudo Film e distribuito da Nexo Digital in 353 sale, che ha portato al cinema 130 mila spettatori raccogliendo 1.200.000 euro al botteghino ed una media copia altissima e diventando il documentario d'arte più visto al cinema in Italia, con un risultato pari a quello di un film d'animazione come Loving Vincent (candidato agli Oscar nella categoria 'miglior film di animazione'). In moltissime sale si è registrato il sold out. Sky e Nexo Digital sono liete di annunciare la replica in contemporanea nazionale in programma per il prossimo 27 e 28 marzo (elenco sale a breve su www.nexodigital.it). Nel frattempo il prossimo appuntamento con l'arte al cinema è con il documentario che vede la partecipazione straordinaria di Toni Servillo, Hitler contro Picasso e gli altri. L'ossessione nazista per l'arte, prodotto da 3D Produzioni e Nexo Digital con la partecipazione di Sky Arte HD