Dopo Bambine Ribelli volume su 25 eroine

ROMA, 22 FEB - Le Bambine Ribelli fanno scuola. Arriva da Mondadori Electa Kids un libro che sull'onda del caso editoriale 'Storie della Buonanotte per bambine ribelli' di Francesca Cavallo, Elena Favilli, al top delle vendite nel mondo nel 2017 e in attesa del bis il 27 febbraio da Mondadori, racconta la storia di 25 donne. E lei cosa farebbe? è il titolo del libro scritto dall'autrice per bambini Kay Woodward e illustrato da artisti riconosciuti internazionalmente che hanno disegnato a mano per l'occasione le tavole che danno un volto alle 25 icone. Si tratta (come per Bambine Ribelli, al cui libro rimanda anche iconograficamente per la verità), di leader mondiali, grandi scienziate, artiste, donne speciali, coraggiose, eroine che hanno superato ogni ostacolo e realizzato grandi cose. Da Frida Kahlo e Cleopatra ad Amelia Earhart e Malala Yousafzai, da Zaha Hadid a Virginia Woolf, da Caterina II di Russia e Giovanna d'Arco a Michelle Obama e Emma Watson, le donne raccontate nel libro provengono da tutti i continenti.