Belgio: falso allarme a Forest

ROMA, 22 FEB - E' rientrato l'allarme alla periferia di Bruxelles, dopo che alcune ore fa era scattata un'operazione di polizia coadiuvata dalle forze speciali nella zona di Forest, per la possibile presenza di uno o più uomini armati all'interno di un edificio. Lo rende noto la tv pubblica Rtbf, specificando che il perimetro di sicurezza, che era stato aperto intorno alle 12.15, è stato tolto poco dopo le 15, perché non è stato rilevato nulla di sospetto. La polizia locale era intervenuta dopo la segnalazione di un possibile omicidio, ma dopo l'arrivo sul posto non aveva trovato nulla. In seguito ad altre segnalazioni di residenti della zona, era stato richiesto per precauzione l'intervento delle forze speciali. E' seguita una verifica in altri edifici su un possibile crimine o la presenza di uomini armati, senza esito.