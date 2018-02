Attesi -20 gradi a valle in Alto Adige

BOLZANO, 23 FEB - L'ondata di freddo polare, prevista la prossima settimana anche in Alto Adige, porterà un brusco calo delle temperature. In val Pusteria e alta valle Isarco la temperatura di notte scenderà a -20 gradi, in alta montagna addirittura a -30 gradi, annuncia il meteorologo provinciale Dieter Peterlin. In vallate oltre i 500 metri di quota la temperatura anche di giorno non supererà gli zero gradi. I valori di fine febbraio si attesteranno circa 10 gradi sotto la media pluriennale. Il freddo durerà almeno fino a giovedì, primo marzo, quando infatti - ricorda Peterlin - inizia la primavera meteorologica. I valori dell'inverno 2017/18 saranno perfettamente nella media, dopo una serie di inverni troppo miti.