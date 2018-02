Bersani, non candidabile chi fuori Carta

ROMA, 24 FEB - "Se uno fa il saluto romano e ha quei simboli non può partecipare alle elezioni: bisogna dirlo con chiarezza, chi è fuori dalla Costituzione è fuori". Lo ha detto Pierluigi Bersani (LeU), appena arrivato in piazza per partecipare al corteo promosso da Anpi e altre associazioni. "Non sono un giurista e capisco che il tema è complicato, su scioglimento o meno. Ma partiamo da questo", aggiunge.