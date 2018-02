Corteo Anpi: "siamo 100mila"

ROMA, 24 FEB - A Roma il corteo contro razzismi e fascismi voluto dall'Anpi e unisce in piazza la sinistra, dal Pd a Liberi e Uguali. A sfilare anche Renzi, Gentiloni, Boldrini, Grasso, Veltroni, Bersani. "Siamo 100 mila" dicono gli organizzatori quando il corteo arriva a Piazza del Popolo. Tra gli slogan "c'è solo una razza, quella umana" e "Macerata antirazzista". Durante il percorso si canta "Bella ciao". Per la sicurezza di una giornata ad alta tensione, anche per il corteo dei Cobas contro il Jobs act e la manifestazione di Giorgia Meloni, in campo 3.500 agenti. Due aree di controlli e metal detector.