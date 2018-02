Al via L.A., Italia con premi in rosa

LOS ANGELES, 24 feb - Donne protagoniste sul red carpret del 13esimo "L.A., Italia - Film, Fashion and Art Fest' dal 25 febbraio a TCL Chinese Theatre di Hollywood nella settimana che precede gli Academy e che annuncia due nuovi premi: per la 'canzone dell'anno' a Diane Warren, la compositrice alla nona nomination, e al premio Oscar Melisa Leo come 'Artista Italo-Americana dell'Anno'. Il festival, promosso dall'Istituto Capri nel mondo con il sostegno del Mibact e il supporto di Intesa Sanpaolo, AMBI Media Group, Isaia, quest'anno è presieduto dall'attrice Maria Bello e festeggia la nominata agli Oscar 2018 Alessandra Querzola (set decorator con David Gassner per "Blade Runner 2049"). "Le donne occupano sempre più ruoli di spicco in ogni settore dell'industria dello spettacolo e abbiamo voluto dare particolare risalto ad alcune artiste italiane e italo-americane che partecipano a L.A., Italia, e al loro percorso d'eccellenza'' dicono il fondatore del festival Pascal Vicedomini e il presidente onorario Mark Canton.